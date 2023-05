Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) trekt met "Trots op Oostende" naar de kiezer

Begin deze week raakte al bekend dat de drie coalitiepartners samen naar de stembus zouden trekken in 2024. Maar wat de naam van die gemeenschappelijke lijst wordt en of de leden van de drie partijen akkoord gaan, dat is pas nu bekend gemaakt.

De gemeenschappelijke lijst zal de naam “Trots op Oostende” krijgen. Die drie partijen maken nu al elk apart deel uit van de coalitie in de badstad, samen met de N-VA. Open VLD is de partij van burgemeester Bart Tommelein. Door met drie partijen samen naar de kiezer te trekken, probeert Tommelein meer zekerheid te krijgen dat hij ook na de volgende gemeenteraadsverkiezingen burgemeester blijft.