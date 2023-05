Mariekerke viert 50ste editie van Palingfestival: "6.000 kilo paling voorzien"

Al die bezoekers trekken tijdens dit Pinksterweekend naar Mariekerke voor paling. "We hebben 6.000 kilo paling voorzien", aldus Luyckx. "Maar de paling komt niet uit Mariekerke, maar uit Denemarken en Florida. Maar wat speciaal is aan onze paling is dat het gewoon heel eenvoudig is en met liefde klaargemaakt is. Kruiden en andere ingrediënten zijn lokale producten."