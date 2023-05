Beste vriend van Olivier Vandecasteele: "Hij is 30 kg afgevallen, maar mentaal sterk"

"Het was een duidelijk een transitie van wat gisteren de hel leek en vandaag het paradijs in België, nadat je als persoon maanden van al je rechten bent beroofd geweest. Het is nu tijd voor de reünie. Dit verschrikkelijke dossier kan eindelijk worden afgesloten. (...) We hebben het geluk te leven in een land dat zijn burgers niet in de steek laat, zelfs in een uitermate moeilijke situatie", zegt vriend en woordvoerder Olivier Van Steirtegem.



Vandecasteele was er zelf niet bij op de persconferentie. "Olivier en zijn familie zijn hier om begrijpelijke redenen niet (gisteren kwam hij pas aan om 21.30u aan op Melsbroek, red.)", merkt Van Steirtegem op.



Hij roept de pers op om de privacy van Olivier en zijn familie te respecteren. Maar interviews op termijn worden ook niet geheel uitgesloten. "Alleen Olivier zal het juiste moment bepalen om zijn ervaring te delen."



BEKIJK - De hel en het paradijs, lichten vrienden toe op de persconferentie: