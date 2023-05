Onvrede na uitspraak zaak-Sanda Dia: betogers houden stil protest op Groenplaats in Antwerpen 

Ruim 300 betogers zijn samengekomen op de Groenplaats in Antwerpen om te protesteren tegen de uitspraak in de zaak-Sanda Dia. 18 leden van studentenvereniging Reuzegom kregen werkstraffen en geldboetes voor onopzettelijke doding en mensonterende behandeling van Sanda Dia op een studentendoop. Een straf die volgens de actievoerders veel te licht is.