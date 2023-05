Traumapsycholoog over vrijlating Olivier Vandecasteele: "Hij heeft nu rust en verbondenheid nodig"

Dat is misschien wel de belangrijkste boodschap: "De verbindingen die mensen met anderen hebben, die kunnen genezend werken. En daarop moeten we durven te vertrouwen in het begin, en doorheen het hele verdere herstelproces. Die verbindingen zijn heel essentieel. We zijn menselijke wezens, een van onze basisbehoeftes is verbondenheid. Van daaruit kunnen we vaak herstellen."

De familie van Vandecasteele heeft maanden strijd geleverd om hem weer thuis te krijgen, ook voor hen was het een belastende periode. "We denken altijd dat belastende levenservaringen dingen zijn die je zelf meemaakt. Maar wat vaak veel dieper snijdt is de afwezigheid van zorg of liefde die je nodig hebt maar niet krijgt, of niet gekregen hebt, door omstandigheden. Ook voor de familie is het nu evengoed een moeilijke periode."