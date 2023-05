Tienduizenden betogen in Belgrado tegen geweld en tegen het Servische regime

Het is al het vierde keer dat burgers massaal betogen in Belgrado, sinds een 13-jarige schutter begin deze maand in een school in de Servische hoofdstad negen klasgenoten en een bewaker doodschoot. Een dag later schoot een 21-jarige in een dorp bij de hoofdstad nog eens acht mensen neer. Beide moorden hadden niets met elkaar te maken, maar zorgden voor een schok onder de Servische bevolking.