Topman Oekraïense veiligheidsdienst: "Oekraïens tegenoffensief klaar om te beginnen"

De afgelopen maanden is er fel slag geleverd om de Oekraïense stad Bachmoet. Dat heeft veel mensenlevens geëist, ondanks het feit dat Bachmoet strategisch relatief onbelangrijk is. "Het is ons land, ons terrein, en we moeten dat verdedigen", antwoordt Danilov daarop.

"Als we elke plaats zouden verlaten, dan staan we aan de westelijke grens zoals Poetin al van in het begin wilde." Volgens Danilov controleert Oekraïne "nog maar een klein gedeelte van de stad, we geven dat toe. Maar we mogen niet vergeten dat Bachmoet een grote rol in deze oorlog heeft gespeeld."

Het Wagner-huurlingenleger is de stad aan het verlaten en laat zijn posities over aan de Russen. "Maar ze hergroeperen zich op drie andere locaties. Dat betekent dus niet dat ze zullen stoppen met vechten tegen ons", waarschuwt Danilov.