Olivier Vandecasteele is vrij, maar VUB-gastprofessor Djalali zit nog steeds in Iraanse cel: wat kan België wel en niet doen?

Hoe gaat het met Ahmadreza Djalali?

Djalali werd op 25 april 2016, tijdens een werkbezoek aan Iran, opgepakt op verdenking van spionage. Hij zou extreem onder druk gezet zijn om tot bekentenissen over te gaan en belandde in de Evin-gevangenis in Teheran, een plek die bekend staat voor mensonterende behandeling van gevangen en zelfs folteringen. (Ook Olivier Vandecasteele zat hier opgesloten.)

In 2017 werd Djalali ter door veroordeeld, datzelfde jaar ging hij ook in hongerstaking, waardoor zijn gezondheid snel achteruitging. Hij werd ook enkele maanden in een isolatiecel opgesloten. Hoe het nu met hem gaat, weten we niet. Iran deelt nauwelijks informatie over zijn gezondheidstoestand.