2.000 gezinnen getroffen door waterlek in Hageland: "Leidingen zijn tot op de draad versleten"

Het is niet de eerste keer dat het Hageland te maken krijgt met waterlekken. Rond de kerstperiode van 2022 kwam er bij heel wat gezinnen dagenlang amper water uit de kraan. "Het gebied waar de gezinnen nu zonder water zitten, is exact hetzelfde gebied dat tijdens de kerstperiode getroffen werd", zegt de burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans (Dorpspartij). "Telkens als het van warm naar koud gaat, of van koud naar warm, ontstaan er lekken in de waterleiding. Maar het is al langer geweten dat de waterleidingen hier in de buurt tot op de draad versleten zijn."