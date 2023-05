Antwerpen viert 150 jaar tram met historische tramparade

"De Antwerpenaar heeft het geweten, want er is veel volk. Het is al 150 jaar een belangrijk vervoermiddel in onze stad en ik hoop dat dat de volgende 150 jaar ook zo zal zijn", zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

"Toch denk ik dat we nog een tandje kunnen bijsteken. Ik denk dat we moeten kijken hoe in andere steden vandaag evoluties plaatsvinden en bekijken hoe we die kunnen volgen. Als je al die trams hier op een rijtje ziet staan vandaag, zie je dat er al veel veranderd is. Ik denk dat we in de toekomst ook moeten durven kijken naar Kopenhagen, Lissabon of Rotterdam bijvoorbeeld. Ik geloof dat er dan nog meer mensen de trams in Antwerpen zullen gebruiken."