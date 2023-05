Belgisch- en Nederlands-Limburg worden opnieuw met elkaar verbonden tijdens kunstfietsdagen doorheen Dilsen-Stokkem en Sittard-Geleen

Ook beeldhouwster Eliane Van Oijen, die haar werken tentoonstelt tijdens de kunstfietsdagen, is fan van de combinatie kunst met fietsen. "Dit is heel anders dan een klassieke tentoonstelling", zegt Van Ojien. "Hier komen bijvoorbeeld mensen die je niet snel zal zien op typische kunstexposities en dat maakt dit evenement net zo leuk. Het is voor lokale kunstenaars ook de ideale manier om bekender te worden in hun eigen streek."