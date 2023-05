Bijna 40.000 sportievelingen verwacht aan startlijn van 20 kilometer van Brussel

Wie met de auto naar Brussel wil komen, vermijdt best het oosten van de Brusselse Ring, alsook het Léonardkruispunt. Aangezien de ringtunnel (R0) in beide richtingen wordt afgesloten, zal het verkeer namelijk de hele dag worden omgeleid langs die kant. Bovendien zijn er vandaag ook werkzaamheden gepland in de Léonardtunnel.