Man loopt brandwonden op in het gezicht na incident met PUR-schuimpistool in Houthulst

De brand is omstreeks 21 uur ontstaan. De man was bezig met herstellingswerken aan een aquarium, in een kamer vlakbij de voordeur van de woning. Hij gebruikte daarvoor een PUR-schuimpistool, maar daarbij liep het verkeerd.

“Tijdens het spuiten van de PUR is er gas ontsnapt. Om onduidelijke reden is daarbij een steekvlam ontstaan. Hoe dat is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.De man heeft daarbij brandwonden opgelopen in het gezicht”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez van brandweerpost Diksmuide.

“Daarna is een een kleine brand ontstaan in de woning. De schade is beperkt gebleven tot het plafond. In het huis hing er wel veel rook en waren de CO-waarden te hoog. Daarom heeft het gezin met twee jonge kinderen de nacht elders doorgebracht."

De ouders en hun twee kinderen zijn even naar het ziekenhuis gebracht, waar de vader zijn brandwonden heeft laten verzorgen. Niemand is ernstig gewond geraakt. Het huis van het gezin is wel tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

“De woning zal eerst grondig verlucht en gepoetst moeten worden. Het gezin kan ons bellen om de CO-waarden te controleren, zodat ze weten wanneer ze veilig kunnen terugkeren naar huis."