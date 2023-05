CORE Festival verwelkomt in totaal 40.000 bezoekers op tweede editie

Ook de uitvoering van het programma verliep vlot, aldus de woordvoerder. Zaterdag was er even de vrees dat Adigéry haar optreden zou annuleren doordat haar vader vermist was, "maar de show van Charlotte Adigéry & Bolis Pupul is gewoon kunnen doorgaan en het optreden van Angèle was geweldig." Op de affiche voor zondag staan nog Alt-J, JPEGMAFIA, JAYDA G, Unknown Mortal Orchestra en vele anderen. De tweede editie van het festival wordt afgesloten door het Berlijnse electronica-ensemble Moderat.