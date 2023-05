"Geen best of, wel afscheidsconcert met emotioneel einde": Elton John speelt laatste shows in België

Een best-of show is het trouwens niet: Sir Elton John speelt veel nummers uit zijn beginperiode en laat daarom sommige hits links liggen. "Hij gaat niet plat op de buik, maar kiest zijn eigen favorietjes en die van zijn bandleden. Geen publiekslievelingen als "Nikita", "Don't go breaking my heart" en "Can you feel the love tonight"", vertelt Moonen.

"Pas het vijfde nummer kwam er een liedje dat ik kon meezingen", zegt Anja Daems, die zichzelf "geen diehard fan" van Elton John noemt. "Sommige mensen zingen wel alles mee, maar als je geen superfan bent, dan kwam het traag op gang. In het eerste deel zat veel "muzikantenmuziek", waarin de band zich konden uitleven. Naar het einde toe was de sfeer wel geweldig."