Fietsster (62) sterft bij ongeval met tractor in Minderhout

In Minderhout, bij Hoogstraten, is zaterdagnamiddag een dodelijk ongeval gebeurd op de Vrijheid. Dat is de drukke verbindingsweg tussen Minderhout en Rijkevorsel, die door het centrum van Hoogstraten loopt. Een fietsster (62) reed er op de fietssuggestiestrook en viel toen ze werd ingehaald door een tractor. Ze overleed ter plaatse.

Het is niet duidelijk of de vrouw ook effectief is aangereden door de tractor, of dat ze haar evenwicht verloor en ten val kwam. De chauffeur (48) van de tractor, een man uit Hoogstraten, bleef ongedeerd. Door het ongeval was de Vrijheid in Hoogstraten een tijdlang in beide richtingen versperd tussen de Moerstraat en de Tinnenpotstraat.