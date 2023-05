Groep jongeren uit Gentse Blaarmeersen gezet na amok en meldingen van gauwdiefstal

Hoe die tweede groep in het domein is geraakt, is nog niet duidelijk. "Er zijn nog veel open vragen", gaat De Sutter verder. "Zijn ze er over geklommen, hebben ze een tunnel gegraven of zijn ze overgezwommen? Het is voorlopig een raadsel. Dat wordt nu onderzocht."

"We weten ook niet precies hoeveel van die amokmakers had gereserveerd en hoeveel niet. In totaal waren ze met een 100-tal, daarvan werd één persoon meegenomen naar het commissariaat."