Historisch akkoord in Somalië: verkiezingen vanaf 2024 weer volgens algemeen kiesrecht

Het algemeen kiesrecht werd sinds 1969 niet meer toegepast in het land in de Hoorn van Afrika. De laatste verkiezingen gebeurden volgens het complexe indirecte kiessysteem, dat was gebaseerd op clans. Via dit systeem stellen leiders van machtige clans, de senatoren en parlementsleden aan. En die kiezen op hun beurt de president van Somalië. Dit systeem was regelmatig een bron van spanning en instabiliteit.



Clans vormen een fundamenteel onderdeel van de Somalische samenleving, maar de clans willen zich vaak zo veel mogelijk macht toe-eigenen, waardoor ze verzanden in meningsverschillen.



Volgens vele waarnemers creëert deze politieke impasse de mogelijkheid voor de radicale islamistische terreurbeweging al-Shabaab om verder op te rukken.