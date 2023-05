Kaaiman in beslag genomen in Ukkel na interventie bij eigenaar

De brandweer van Brussel nam de kaaiman in beslag. Later werd het koudbloedige dier toevertrouwd aan de goede zorgen van het LRBPO. "Een specialist zal de gezondheid van de kaaiman onderzoeken en neemt de verantwoordelijkheid over. Momenteel is het niet zeker of het dier zal verhuizen of bij ons zal verblijven", zegt de woordvoerder.