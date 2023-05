Meer dan 50 Russische kamikazedrones neergehaald boven Kiev

De Oekraïense luchtmacht beweert 52 van de 54 drones te hebben neergehaald. In Kiev alleen al waren er dat dankzij de luchtafweer meer dan 40. Door fragmenten van neergestorte drones zouden twee hoge gebouwen in brand gevlogen zijn. Ook zijn er berichten over warenhuizen die in lichterlaaie staan.

De burgemeester noemde de nieuwe golf van drones "massief". Hij riep de bevolking op om te blijven schuilen, want het onheil zou nog niet voorbij zijn. Toeval of niet: het is vandaag Kiev Dag, vroeger een populaire feestdag om te vieren dat de stad ruim 1.500 jaar geleden is gesticht.