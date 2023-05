Het verhaal achter de lege tribune in het stadion van Antwerp

De voetbalwedstrijd op de Bosuil in Deurne waarin Antwerp vanmiddag tegen Union de Belgische titel probeerde te veroveren, was volledig uitverkocht, maar toch was op televisie een volledig lege tribune te zien. Het gaat om sfeertribune 2, recht tegenover de hoofdtribune, waar ook de televisiecamera's hangen. Om veiligheidsredenen kan tribune 2 al meer dan twee jaar niet meer gebruikt worden. Maar waarom vernieuwt de club de tribune niet, zoals eerder al gebeurde met tribunes 1 en 4?