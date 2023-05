Man van 32 uit Koekelare opgepakt op verdenking van brandstichting 's nachts

De brandweer werd zaterdagnacht opgeroepen voor een brand bij een huis in de wijk De Wallaart in Koekelare. Enkele bloempotten en een bloembak op het terras stonden in brand. Toen de brandweer aankwam, had de bewoner zelf de vlammen al kunnen doven. Er werd een spoor van benzine gevonden vlak bij de bloembakken. De schade bleef gelukkig beperkt en de vlammen sloegen niet over naar het huis.

De bewoner vertelde de politie dat er al lang ruzie is met zijn bovenbuur. De politie pakte hem op. Het is niet bekend of hij ondertussen al bekende. Het is nu aan het parket om de man al dan niet aan te houden. Op brandstichting 's nachts staan er effectieve celstraffen.