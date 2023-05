Meer dan 100 teams uit 17 landen nemen deel aan internationale rugbywedstrijd in Dendermonde

Dit weekend komen zo'n 2.500 rugbyspelers van uit de hele wereld samen in Dendermonde voor de 29ste editie van het Flanders Open Rugbytornooi. De spelers komen uit 17 verschillende landen. De wedstrijden zijn in verschillende poules georganiseerd en op zondag spelen de besten de finale. Op de weiden zijn er tentendorpen ingericht waar iedereen het hele weekend kan verblijven. Alles is ingekleed in een thema, dit jaar zorgt "Mexico" voor de sfeer en ambiance.

"Het is één van de grootste internationale wedstrijden waarbij teams van 10 spelers het tegen elkaar opnemen", zegt tornooidirecteur Mario Zaman. "We hebben een mooie line-up voor het festivalgedeelte kunnen maken. Het weer zit mee, dus het wordt opnieuw een geweldig feest."