Egyptische begraafplaats geeft nieuwe geheimen prijs: tombes en balsemruimtes voor mens en dier

Egypte zet de laatste jaren sterk in op archeologisch onderzoek en opgravingen in Sakkara en andere historische locaties. Dat leidde tot heel wat belangrijke ontdekkingen. Later dit jaar wil de overheid het Groot Egyptisch Museum openen in de buurt van de piramides van Gizeh, waar tienduizenden artefacten tentoongesteld zullen worden.

Het land hoopt weer meer toeristen aan te trekken, dat sterk terugviel na de coronapandemie en ook te lijden heeft onder de oorlog in Oekraïne. In de tweede helft van 2022 leverde toerisme 7,3 miljard euro inkomsten op, een stijging met 25,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.