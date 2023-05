Ook ouders van opgesloten Bruggeling Tanguy Taller schreeuwen om hulp na vrijlating Vandecasteele

Al 4 jaar zit Tanguy Taller in de cel in Cambodja. Tanguy werd tot levenslang veroordeeld voor drugssmokkel, maar volgens zijn ouders is hij onschuldig. Ze vertellen dat ook hun zoon, net als Olivier Vandecasteele, opgesloten zit in mensonterende omstandigheden. "Tanguy moet al 56 maanden op een betonblok slapen, in een overvolle rumoerige cel waar het licht nooit uitgaat en in een drukkende hitte die soms haast ondraaglijk is", vertellen de ouders.

Ze vragen dat de Belgische regering evenveel inspanningen levert om hem vrij te krijgen.

Buitenlandse zaken bevestigt dat ze de zaak van Taller opvolgt, maar geeft verder geen details over de stand van zaken. Buitenlandse Zaken behandelt tussen de 450 à 500 dossiers van Belgen in een buitenlandse cel, zo staat nog op de website van de FOD-Justitie.