Plaatsing natuurbrug over Brusselse Ring in Hoeilaart levert spectaculaire beelden op

Sinds 2021 wordt er gewerkt aan Ecorecreaduct De Priorij. Dat is een natuurbrug, of ecoduct, aan de rand van het Zoniënwoud dat fietsers, voetgangers en dieren veilig over de Brusselse Ring moet brengen. De brug ligt in Hoeilaart langs de spoorlijn tussen het Bosmuseum Jan Van Ruusbroec en het station van Groenendaal.