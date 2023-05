De singer-songwriter achter hit van het moment "Daylight" en TikTokvriend van Berre: maak kennis met David Kushner

"Ik ben enkele jaren geleden met David in contact gekomen, op het moment dat we allebei vrij nieuw waren op TikTok. Gek genoeg zijn we ongeveer op hetzelfde moment beginnen te boomen. Het is voor ons allebei heel snel gegaan. Hij vond mijn stem meteen heel vet, en ik de zijne: het is superleuk om vanalles te delen met iemand die hetzelfde meemaakt", vertelt Berre.

"Omdat we hetzelfde soort muziek maken, hebben we gepraat over de manier waarop we onze video's opnemen. En eens we allebei een platencontract hadden - dat was bij hem ietsje vroeger - konden we daarover ervaringen uitwisselen. David was ook enorm enthousiast over mijn eerste single "Say my name": zo gauw het nummer klaar was, heb ik het hem doorgestuurd."

"Ik ben blij voor David dat zijn muziek nu zo hard wordt opgepikt. Als je wil doorbreken via TikTok, dan is het een kwestie van volhouden en trouw blijven aan jezelf, zonder in te spelen op de hypes van het moment. Als je een goede song hebt, dan zal het ooit wel eens lukken, via TikTok of elders. Er is altijd ruimte voor nieuw muzikaal talent."