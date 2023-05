Economisch onheil voorlopig vermeden: president Biden en Republikeinen bereiken akkoord over Amerikaanse schuldenplafond

In de VS beslist het parlement hoeveel geld de staat maximaal kan lenen. Zonder een akkoord over de verhoging van het schuldenplafond dreigde de Amerikaanse regering volgens minister van Financiën Janet Yellen op 5 juni de status van "wanbetaler" te krijgen, met mogelijk rampzalige gevolgen voor de internationale financiële markten.



Een groot deel van de Amerikaanse overheid dreigde dan ook stil te liggen. Zonder een akkoord zouden ambtenaren geen salaris krijgen. Met het huidige akkoord is het duizelingwekkende bedrag van 29 triljoen euro gemoeid.

Het verhogen van het schuldenplafond is doorgaans een routineklus in de VS, maar door de spanningen tussen de Republikeinen en Democraten wordt die klus steeds moeilijker.