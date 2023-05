Retrokoers, pensenkermis en spiegeltent: "retrOttenburg" neemt Huldenberg terug mee naar "de tijd van toen"

In de Huldenbergse deelgemeente Ottenburg hebben buurtbewoners kunnen genieten van "retrOttenburg". Dat is een evenement waarbij de deelgemeente terug wordt gekatapulteerd naar "de tijd van toen". Zo stonden een retro-wielerwedstrijd en een pensenkermis op het programma, en kon je daarna stoom afblazen in een spiegeltent. Aan de inwoners werd gevraagd om zich te kleden in de stijl van hun voorouders.