Toeristenboot kapseist op Lago Maggiore: verschillende opvarenden nog vermist

Volgens een woordvoerder van de brandweer konden 19 mensen worden gered na het ongeval. Momenteel wordt er met duikers en een helikopter gezocht naar "verschillende mensen die als vermist zijn opgegeven". Vermoedelijk gaat het over 5 vermisten.

Volgens de Italiaanse krant "Corriere della Sera" kwam de boot in de problemen door de slechte weersomstandigheden. Door het slechte weer was het luchtverkeer op de Milanese luchthaven Malpensa vanavond trouwens ook zwaar verstoord.

Het Lago Maggiore is een meer in het uiterste noorden van Italië, aan de grens met Zwitserland. Het meer is erg populair bij toeristen.