Vlaanderen wil frietkoten beschermen: frietkoten op de markt in Brugge maken zeker kans 

"Eind jaren 50 waren er nog 20.000 frietkoten, nu nog maar 5.000", zegt professor Yves Segers van het Centrum Agrarische geschiedenis van de KU Leuven. Vlaanderen wil daarom de oudste en meeste authentieke frietkoten beschermen.

10 jaar geleden werd de frietcultuur beschermd als immaterieel cultureel erfgoed en nu wil Vlaanderen daar ook nog een erfgoedwaarde aan vasthangen. "Sommige frietkoten zijn zo iconisch voor de frietcultuur, dat ze bewaard moeten worden", zegt Matthias Diependaele. "We zullen de meest tot de verbeelding sprekende frietkoten in Vlaanderen beschermen. Het gaat dan voor alle duidelijkheid niet om de technische infrastructuur, want veiligheid en gezondheid gaan altijd voorop. We gaan wel rekening houden met het uitzicht, de locatie en het verhaal dat erachter zit."