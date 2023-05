Voetbalgekte aan Bosuil in Deurne voor titelmatch van Antwerp tegen Union

Om 13.30 uur start de titelmatch van Antwerp tegen Union in de Bosuil in Deurne. Als Antwerp wint, pakt het de landstitel voor het eerst in 66 jaar. In alle andere scenario's wordt de kampioen pas bekend op de laatste speeldag, volgende week.

Gisteren zakten zo'n 3.000 supporters af naar de laatste training van The Great Old om de ploeg nog een hart onder de riem te steken en ook deze voormiddag zat de sfeer in de omgeving van de Bosuil er al goed in.

Meer dan 10.000 supporters zullen de wedstrijd in het uitverkochte stadion kunnen volgen, de overige fans verzamelen massaal in en rond de Bosuil. Deurne kleurt vandaag volledig rood-wit.