Voormalig politicus Jan Caudron (N-VA) uit Aalst overleden: hij was 86

"Een grote mijnheer is van ons heengegaan", reageert Aalsters burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) op het overlijden van Jan Caudron. Hij overleed gisteren op 86-jarige leeftijd. Caudron was decennia actief in Volksunie en N-VA en ook voormalig gemeenteraadslid en schepen in Aalst. Jan was ook nationaal politiek actief, hij zetelde van 1977 tot 1995 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

"Dinsdag, bij het begin van de gemeenteraad, zullen we eer betuigen aan de belangrijke en invloedrijke Aalsterse politicus die Jan Caudron was. We wensen veel sterkte aan familie en vrienden", aldus D'Haese.