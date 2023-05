Zuid-Koreaan, die vliegtuigdeur opende in de lucht, riskeert tot 10 jaar cel

Normaal gezien kunnen de deuren van de nooduitgangen tijdens de vlucht niet worden geopend door het verschil in luchtdruk binnen en buiten het vliegtuig. Maar tijdens het voorval vrijdag slaagde de man er toch in om de deur te openen. Waarschijnlijk omdat het vliegtuig zich voorbereidde om te landen waardoor het op lage hoogte vloog en omdat er niet veel verschil was in luchtdruk. Dat is hoe de functionarissen van Asiana Airlines het incident verklaren.



Het ministerie van Transport zei dat het vliegtuig zich op 213 meter hoogte bevond toen de man de deur opentrok. Het was een binnenlandse vlucht van een uur. Er waren 200 mensen aan boord.