1.000 mensen "sturen borstkanker wandelen" op Walk for Pink Ribbon in Maasmechelen

De meeste deelnemers op de wandeling vandaag nemen deel voor een dubbel doel: zowel om het initiatief van Pink Ribbon steunen als om zelf te bewegen. "Omdat we de stichting steunen, en ik er zelf ook mee te maken heb en een vriendin, en mijn oma", vertelt een deelneemster uit Kinrooi. Ook vier verpleegkundigen doen mee: "Wij zijn verpleegkundigen op oncologie, wij willen zo ons steentje bijdragen. We zien elke dag patiënten met kanker in de minst fijne situaties."

Twee vriendinnen, die sowieso veel wandelen, vinden het belangrijk Pink Ribbon te steunen. "Wij wandelen elke dag veel, op weekdagen 5 kilometer met de hond en dan in het weekend samen 10 tot 15 kilometer. Wandelen is de gezondste sport, met joggen had ik vroeger vaak blessures en dan ben ik beginnen te wandelen en dat gaat veel beter." De andere vriendin vult aan: "En ook mentaal helpt het", zegt ze, "we zijn aan het babbelen, we komen ook tot rust mentaal, en zijn ook sportief bezig geweest."