134 festivalgangers opgepakt op Extrema Outdoor met drugs op zak en een 10-tal grijpdiefstallen

Vrijdag– en zaterdagavond vonden op het festivalterrein een 10-tal grijpdiefstallen plaats. De benadeelden spraken over diefstal van hun halsketting. Zaterdagavond probeerde een jongeman de halsketting van een festivalganger te stelen, maar hij werd op heterdaad betrapt. De verdachte, een 25-jarige Italiaan, werd gearresteerd en is verder aangehouden. De politie onderzoekt of de man voor de andere grijpdiefstallen in aanmerking komt.