Ook de komende 2 weken blijft het droog, weerman Bram Verbruggen: "Zon en noordoostenwind drogen bovenste grondlagen uit" 

Wie in de (moes)tuin werkt, weet genoeg: de bovenste grondlagen zijn poederdroog. "Er is veel zon en er staat een noordoostenwind, die wind is een uitdrogende wind. De bovenste lagen zullen nog meer worden uitgedroogd", legt Verbruggen uit.



"Het feit dat ons weer geblokkeerd zit, heeft te maken met de verstoring van ons klimaat. We verwachten zulke blokkades in de toekomst meer, met dus meer aanhoudende droge periodes en langere regenperiodes."