Akkoord over verhoogd schuldenplafond in VS kan naar het Congres: "Een compromis, dus niemand kreeg alles wat hij wilde"

Hoe makkelijk de tekst door het Congres zal geraken, is niet duidelijk. De Senaat wordt nipt gecontroleerd door Democraten, het Huis van Afgevaardigden is in handen van de Republikeinen. President Biden heeft er vertrouwen in. "Kevin McCarthy (de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, red) heeft in eer en geweten onderhandeld en er zijn genoeg stemmen om de steun van het Congres te krijgen."

McCarthy vertelde zondag aan Fox News dat meer dan 95 procent van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden "enthousiast" was over het akkoord. "Dit is een goed en sterk akkoord waar de meerderheid van de Republikeinen voor zal stemmen. Je gaat Democraten en Republikeinen hebben die deze tekst willen doorsturen naar de president." Toch bestaat de kans dat McCarthy in het Huis op enkele diehards kan botsen, zowel van Republikeinse als van Democratische zijde.