Supportersclubs van voetbalploeg Antwerp willen alle supporters in het wit voor titelmatch tegen Genk

Mocht Antwerp komend weekend de wedstrijd tegen Genk winnen, dan wordt de ploeg voor het eerst in 66 jaar landskampioen. De match is dus erg belangrijk. "We zullen het niet onder stoelen of banken steken dat we teleurgesteld waren afgelopen zondag. Maar we hebben komend weekend een nieuwe kans, en zullen er dan allemaal staan", zegt Van Landeghem. Toch zal een verlies snel verwerkt zijn. "We kunnen snel over onze teleurstelling heen raken, en ook dan moeten we meteen klaarstaan voor het volgende seizoen."