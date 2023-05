Vlaams Belang verzamelt in Brussel voor protestbijeenkomst, voorzitter Tom Van Grieken vreest voor incidenten met tegenbetogers

De Vlaams Belang-meeting vindt plaats op het Albertinaplein in Brussel, vlak bij het Centraal Station. De bijeenkomst is het sluitstuk van een 10-daagse campagne waarbij voorzitter Tom Van Grieken van Oostende naar de hoofdstad wandelde met als centrale boodschap: "Doe ze luisteren", een sneer naar de politici in de Wetstraat in Brussel die volgens de partij "te weinig luisteren naar de mensen in de Volksstraat".

De partijvoorzitter, maar ook fractieleiders Barbara Pas (Kamer) en Chris Janssens (Vlaams Parlement) zullen de aanhang toespreken.