Inwoners uit Stekene vragen dringend maatregelen tegen agressieve honden die buurt terroriseren

"Via buurtbewoners heb ik inderdaad begrepen dat er vorige week een man aangevallen en zwaar gebeten is", reageert burgemeester Stany De Rechter. "We zullen de eigenaar meedelen dat het zo niet verder kan en dan zou het wel eens kunnen dat we bijkomende maatregelen moeten nemen."

De buurt hoopt dat er snel een oplossing komt. "Wanneer we met onze hond gaan wandelen proberen we het bewuste huis te mijden", klinkt het bij een inwoner. Ook een andere inwoner is radeloos. "Telkens wanneer ik er passeer, is dat met de billen dicht, ook al staat er schrikdraad rond de tuin. Vroeg of laat loopt het uit de hand, dus ik hoop dat er iets kan gebeuren om hier opnieuw een veilige en rustige buurt van te maken."