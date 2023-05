Bezorgdheid in India over uit Afrika overgevlogen cheetahs: "Wat willen we hiermee bereiken?"

Vroeger kwam de cheeta in groten getale voor in het grootste deel van Afrika en in Azië. De Aziatische cheeta leefde in een gebied dat zich uitstrekte van het Arabische schiereiland tot Zuidwest-Azië. Maar het roofdier is er in het wild zo goed als verdwenen, op een zeer kleine populatie in Iran na. Ook in India was de cheeta een deel van het ecosysteem. Maar de jacht, het verlies van natuurlijke leefomgeving en het gebrek aan voedsel maakte dat het dier er verdween. Sinds 1952 is de cheeta in het wild in India officieel uitgestorven.

Vorige zomer maakte de overheid bekend dat er voor het eerst in 70 jaar weer cheetahs zouden rondrennen in India. Er was een overeenkomst bereikt om Afrikaanse cheetahs over te vliegen. Op 17 september verwelkomde premier Narendra Modri de eerste 8 cheetahs in Kuno National Park, in de deelstaat Madhya Pradesh. In totaal zijn nu al 20 cheetahs overgevlogen vanuit Zuid-Afrika en Namibië.