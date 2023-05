Cirkelvormige regenboog rond zon in Antwerpen: "Bijzonder weerfenomeen, maar niet uniek"

"We noemen dat weersverschijnsel een "halo"", legt hij uit. "Het ontstaat doordat ijskristallen in hoge bewolking het zonlicht op verschillende manieren weerkaatsen. Dat kan in de kleuren van een regenboog zijn, vaak dan wel in een volledige cirkel rond de zon zoals op de foto hier. Het is dus geen regenboog zoals we die kennen." Heel uniek is het bovendien ook niet, al blijft het wel bijzonder om te zien. "Zo kreeg ik zelf gisteren ook nog verschillende foto's doorgestuurd."