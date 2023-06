Brugge helpt mee om de zwemzone in de Damse vaart te onderhouden 

"De vraag naar openzwemwater is de laatste jaren groter en het aantal leden bij sportclubs die gebruik maken van openzwemwatermogelijkheden stijgt", gaat Demon verder. "Momenteel hebben de Langereizwemmers en de Brugse IJsberen samen al zo'n 550 leden die van de Damse vaart gebruik maken."

"Zwemmen in de natuur heeft grote charmes, maar helaas heeft de natuur ook zijn beperkingen, of in dit geval letterlijk obstakels. Om die uit de weg te ruimen, zetten we de nodige middelen in, samen met de zwemverenigingen", besluit hij.