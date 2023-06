Brusselse brandweer redt twee slechtvalken die uit toren zijn gevallen

Afgelopen zaterdag en zondag zijn de Brusselse brandweer en het Animal Rescue Team tussenbeide gekomen om twee slechtvalken te redden. "Het is nu een zeer gevoelig moment voor de slechtvalken", vertelt Didier Vangeluwe van het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. "Ze zijn in een kerktoren of op een hoog gebouw op 50 tot 70 meter hoogte geboren zo'n zes weken geleden en het is nu hun eerste moment van opstijgen. Dat is super gevoelig en voor sommige van deze vogels lukt dat niet meteen en vallen ze naar beneden. Ze komen terecht op de kasseien van de straat of het trottoir, omdat ze nog geen kracht genoeg hebben om terug op te stijgen. De vogels die afgelopen weekend gevonden zijn, raakten gelukkig niet gewond en zijn overgebracht naar een opvangcentrum van de Vogelbescherming. Ik zal ze dan morgen of overmorgen terugbrengen naar hun nest. En dan kunnen ze een nieuwe poging ondernemen om te vliegen", zegt Didier Vangeluwe nog.