Europese landen feliciteren Erdogan, ook Zweden: "Onze gemeenschappelijke veiligheid is een prioriteit voor de toekomst"

Volgens de Russische president Vladimir Poetin is de overwinning van Erdogan "het logische resultaat van (zijn) toegewijde werk" en "een duidelijk bewijs" van de steun van de bevolking voor zijn beleid.

En opmerkelijk was dat ook de Zweedse premier Ulf Kristersson de herverkiezing van Erdogan verwelkomde. "Onze gemeenschappelijke veiligheid is een prioriteit voor de toekomst", schreef hij kort en bondig op Twitter. En daarmee was alles gezegd wat hij moest zeggen. Zweden diende na de Russische invasie in Oekraïne een aanvraag in om lid te worden van de NAVO, maar Turkije blijft voorlopig dwarsliggen. (Voor NAVO-lidmaatschap is de goedkeuring nodig van alle NAVO-lidstaten.)