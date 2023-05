Recordhouder aantal beklimmingen Mount Everest trekt tijdens "Everest day"-viering aan alarmbel: "Geen toekomst voor sherpa's in Nepal"

Een gebeurtenis die nog elk jaar gevierd wordt op 29 mei of "Everest Day". Naar aanleiding van de 70e verjaardag van die eerste beklimming opende Peter Hillary (zoon van Edmund), een nieuw toeristisch centrum in het dorp Khumjung waar zijn vader in 1961 een school oprichtte.

In Namche Bazar, het grootste toeristische centrum op de route naar het basiskamp van de Everest, werd dan weer een gerenoveerd museum geopend in naam van Tenzing Norgay. Ook zijn zoon, Jamling Norgay Sherpa, was daarbij aanwezig.