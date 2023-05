Felgroen gekleurde water in Venetië is niet gevaarlijk

De politie onderzoekt of het mogelijk om een klimaatprotest gaat, bericht de lokale krant La Nuova Venezia. Een klimaatgroep was eerder deze maand betrokken bij het zwart kleuren van het water in de beroemde Trevifontein in Rome. Die actie werd echter meteen opgeëist.

Het is niet de eerste keer dat het Canal Grande groen kleurt. In 1968 gebeurde dat voor het eerst, tijdens de tentoonstelling Biënnale. De verantwoordelijke was toen de Argentijnse kunstenaar Nicolas Garcia Uriburu. Hij vroeg met zijn actie aandacht voor ecologisch bewustzijn.