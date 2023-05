Onbekenden verven "Fok Reuzegom" op dak naast station van Leuven

"Fok Reuzegom" staat sinds kort in grote letters op het dak van de oude stelplaatsen van De Lijn in Leuven, een gebouw dat nu gebruikt wordt als ruimte voor activiteiten voor jongeren. De boodschap is zichtbaar vanuit veel treinen die in het station van Leuven aankomen of vanuit het station vertrekken. Wie de letters op het dak heeft geverfd, is niet duidelijk.