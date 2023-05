Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) belandt in relletje na Vlaams Belang-tweet: "Keer terug naar uw dorp"

In de marge van de protestbijeenkomst van Vlaams Belang in Brussel gisteren heeft Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) een Twitterrelletje ontketend met een boodschap aan de partij. "Ge zijt hier niet welgekomen. Brussel is alles wat gij niet zijt", schrijft Gatz. "Over extreemrechts moet men durven zeggen waar het op staat", zegt de liberaal in een reactie aan BRUZZ nadat er wat commotie was ontstaan rond zijn tweet.